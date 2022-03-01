В 20:00 01.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав финальной стадии Кубка России по футболу.

Последний матч между собой: «Динамо» — «Нижний Новгород» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо» — «Нижний Новгород». Коэффициент ставки — 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Нижний Новгород»).

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