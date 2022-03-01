В 22:45 01.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Лестер» — «Бёрнли» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бёрнли» — «Лестер». Коэффициент ставки — 2.25 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лестер»).

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