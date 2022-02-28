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    Гол Сергеева принес «Зениту» победу над «Рубином»

    «Зенит» — «Рубин»: счет 3:2, обзор голов

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    В 19 туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 3:2.

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    Юри Альберто и Алексей Сутормин вывели «Зенит» вперед, однако «Рубин» отыгрался благодаря голам Виталия Лисаковича.

    Во втором тайме гости остались в меньшинстве. Леон Мусаев получил красную карточку. Победный мяч у хозяев забил форвард Иван Сергеев. На 91 минуте игрок сделал точный удар пяткой.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Рубин 3:2
    Голы: 1:0 Yuri Alberto (49'), 2:0 Алексей Сутормин (пенальти) (55'), 2:1 Виталий Лисакович (61'), 2:2 Виталий Лисакович (67'), 3:2 Иван Сергеев (90 + 2') Зенит: Даниил Одоевский, Алексей Сутормин (Андрей Мостовой, 75'), Данил Круговой (Александр Ерохин, 84'), Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Малком, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо (Магомед Оздоев, 90'), Yuri Alberto (Иван Сергеев, 75'), Артём Дзюба Рубин: Виталий Лисакович (German Onugkha, 72'), Хвича Кварацхелия (Солтмурад Бакаев, 71'), Сеад Хакшабанович, Леон Мусаев, Константин Кучаев (Marat Apshatsev, 84'), Андерс Драйер (Александр Зуев, 72'), Александр Ломовицкий (Филип Уремович, 72'), Монтассар Тальби, Силвие Бегич, Илья Самошников, Юрий Дюпин Предупреждения: Леон Мусаев (17'), Вильмар Барриос (31'), Александр Ломовицкий (54'), Леон Мусаев (78')

    У «Зенита» 41 очко и 1 место в таблице РПЛ. У «Рубина» 22 очка и 11 место.

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