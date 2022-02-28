Витория: В России я встретил дружелюбных, приветливых и миролюбивых людей

Бывший главный тренер «Спартака»высказался о работе в России на фоне последних мировых новостей.

«За те месяцы, что я был в России, я встретил дружелюбных, приветливых и миролюбивых людей, людей, которые никоим образом не отождествляют себя с тем, что творится в Украине», — написал Витория.

51-летний Витория тренировал московский «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. С красно-белыми португальский тренер вышел в 1/8 финала Лиги Европы из одной группы с «Наполи», «Лестером» и «Легией», заняв первое место. В чемпионате России «Спартак» под руководством португальского специалиста ушёл на зимнюю паузу девятым, набрав в 18 турах 23 очка.

В настоящее время Витория находится без работы.