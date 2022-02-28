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    Лос-Анджелес Гэлакси — Нью-Йорк Сити. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.02.2022 в 01:00 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Лос-Анджелес Гэлакси — Нью-Йорк Сити

    Футбол MLS
    Лос-Анджелес Гэлакси и Нью-Йорк Сити начнут матч в 01:00 в американской футбольной лиге MLS, 28.02.2022.

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    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Йорк Сити» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Йорк Сити». Коэффициент ставки — 2.74.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Нью-Йорк Сити»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес Гэлакси — Нью-Йорк Сити.

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