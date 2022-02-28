начнут матч в 01:00 в американской футбольной лиге MLS, 28.02.2022.

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Йорк Сити» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Йорк Сити». Коэффициент ставки — 2.74 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Нью-Йорк Сити»).

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