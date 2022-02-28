Агент Карраскаля: Хорхе не покинет Россию. Нет ни единого шанса на это

, агент полузащитника ЦСКА, рассказал, что его клиент не уедет из России.

«Нет ни единого шанса, что Хорхе покинет Россию. Он точно останется в Москве», — приводит слова Капуозо «Рейтинг Букмекеров».

23-летний Карраскаль арендован московским клубом у «Ривер Плейта» до конца сезона с возможностью выкупа. Колумбийский футболист дебютировал за «армейцев» в игре 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).

ЦСКА в ближайшем матче встретится с «Сочи» в гостях в матче 1/8 финала Кубка России. В ближайшем матче чемпионата России подопечные Алексея Березуцкого сыграют с «Нижним Новгородом» в гостях.

После 19 матчей РПЛ ЦСКА с 33 очками занимает в турнирной таблице четвертую строчку.