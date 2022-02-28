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    Хьюстон Динамо — Реал Солт Лэйк. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.02.2022 в 03:00 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Хьюстон Динамо — Реал Солт Лэйк

    Футбол MLS
    В 03:00 28.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Хьюстон Динамо — Реал Солт Лэйк в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Реал Солт Лэйк» — «Хьюстон Динамо» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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