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    Портленд Тимберс — Нью-Инглэнд Революшн. Смотреть онлайн в прямом эфире

    27.02.2022 в 03:30 начнется матч в чемпионате МЛС Портленд Тимберс — Нью-Инглэнд Революшн

    Футбол MLS
    Портленд Тимберс и Нью-Инглэнд Революшн начнут матч в 03:30 в чемпионате МЛС, 27.02.2022.

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    Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Нью-Инглэнд Революшн» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Портленд Тимберс»).

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