начнут матч в 19:30 в кубке Лиги Англии, 27.02.2022.

Последний матч между собой: «Челси» — «Ливерпуль» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 2.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ливерпуль»).

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