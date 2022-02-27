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    Бабаев: Новички ЦСКА удивили в матче со «Спартаком»

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об игре новичков «армейцев» в матче со «Спартаком» (2:0).

    Роман Бабаев
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    Роман Бабаев

    «Приятно от результата и качества игры. Удивили новички. Давно такого не было, чтобы новый игрок в дебюте забивал. Как в старые добрые времена! Сейчас ребята в хорошем настроении.

    Хочется верить, что этот настрой сохранится до конца сезона. Надеюсь, что с каждым матчем они будут прибавлять», — сказал Бабаев в разговоре со Sport24.

    После этого матча ЦСКА набрал 33 очка и остался на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 23 очками остался на девятом месте.

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