Бабаев: Новички ЦСКА удивили в матче со «Спартаком»

Генеральный директор ЦСКАвысказался об игре новичков «армейцев» в матче со «Спартаком» (2:0).

«Приятно от результата и качества игры. Удивили новички. Давно такого не было, чтобы новый игрок в дебюте забивал. Как в старые добрые времена! Сейчас ребята в хорошем настроении.

Хочется верить, что этот настрой сохранится до конца сезона. Надеюсь, что с каждым матчем они будут прибавлять», — сказал Бабаев в разговоре со Sport24.

После этого матча ЦСКА набрал 33 очка и остался на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 23 очками остался на девятом месте.