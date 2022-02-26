Ваноли: В таких играх детали определяют результат

Наставник «Спартака»прокомментировал поражение от ЦСКА в московском дерби 19 тура РПЛ.

«Я пришел в большой проект. Сейчас мы заложили базу для него. У нас в команде семь игроков моложе 21 года. Им непросто вписываться и играть в "Спартаке". Мне приятно закладывать эту базу. Я доволен игрой Мартинса. У него была небольшая проблема с голеностопом, как и у Джикии. Первый гол стал определяющим. В таких играх детали определяют результат. У нас есть проблемы с реализацией, мы будем над ней работать. Мы на правильном пути. Сейчас команда расстроена, но команда должна двигаться вперед.

Бакаев? Не люблю говорить о конкретных персоналиях. У нас на первом месте команда. Важны и Бакаев, и Николсон, и Ларссон. У каждого будет шанс показать себя. Верю в Бакаева, мы с ним говорили. Не нравится, когда спрашивают об отдельных игроках. Мы должны играть и думать, как команда.

Мне хотелось бы, чтобы команда была немного смелее. Но футбол был хороший, был продолжением того, что было на сборах. Команде не хватает полноценных матчей. На сборах у нас не было сильных соперников в товарищеских матчах, это тоже может оказать влияние. Нам нужно было сегодня использовать численное преимущество в центре поля. Результат в дерби решают эпизоды. Квинси попал в крестовину, а ЦСКА свой момент реализовал.

Я требовательный тренер к себе и игрокам. Мы должны работать над маленьким деталями. Соболев провел хороший матч, но ему нужно работать. Иногда он совершает хорошее действие, а потом делает ошибочную передачу. Я хочу, чтобы игроки принимали лучшее решение.

Мы были готовы к этому (схема ЦСКА в 3 центральных защитника — прим. Sport24). В матчах на сборах они играли в три центральных защитника. Был уверен, что схема будет такая», — передает слова Ваноли Sport24.