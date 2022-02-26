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    ЦСКА обыграл «Спартак» в столичном дерби на «Открытие Арене»

    «Спартак» — ЦСКА: счет матча 0:2, обзор голов

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    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от столичного ЦСКА (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открsn на 49-й минуте. Юсуф Языджи великолепно исполнил штрафной, пробив в обвод стенки — мяч влетел в угол ворот «Спартака».

    А на 79-й минуте Карраскаль разогнал атаку армейцев, Обляков с левого края сделал пас на радиус штрафной, а Зайнутдинов технично уложил мяч в нижний угол ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — ЦСКА 0:2
    Голы: 0:1 Юсуф Язиджи (49'), 0:2 Бактийор Зайнутдинов (79') Спартак: Alexander Selikhov, Руслан Литвинов, Самуэль Жиго (Илья Кутепов, 90'), Георгий Джикия (Даниил Хлусевич, 84'), Наиль Умяров, Виктор Мозес, Роман Зобнин (Джордан Ларссон, 69'), Кристофер Мартинс, Айртон Лукас, Александр Соболев (Шамар Николсон, 69'), Квинси Промес ЦСКА: Антон Заболотный, Jorge Carrascal (Максим Мухин, 90'), Хесус Медина (Бактийор Зайнутдинов, 56'), Иван Обляков, Юсуф Язиджи (Чидера Эджук, 75'), Жан-Филипп Гбамин (Vladislav Yakovlev, 90'), Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Яка Бийол, Bruno Fuchs (Кирилл Набабкин, 75'), Игорь Акинфеев Предупреждения: Марио Фернандес (24'), Jorge Carrascal (30'), Наиль Умяров (40'), Чидера Эджук (83'), Виктор Мозес (90 + 6')

    Армейцы набрали 33 очка и закрепились на четвертом месте, «Спартак» остался с 23 очками на девятой строчке турнирной таблицы.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре ЦСКА 5 марта примет «Нижний Новгород», а «Спартак» на следующий день сыграет на выезде против «Динамо»

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