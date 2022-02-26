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    Шеффилд Уэнсдей — Чарльтон Атлетик. Смотреть онлайн в прямом эфире

    26.02.2022 в 18:00 начнется матч в Первой Лиге Англии Шеффилд Уэнсдей — Чарльтон Атлетик

    Футбол Футбол Англии
    Шеффилд Уэнсдей и Чарльтон Атлетик начнут матч в 18:00 в Первой Лиге Англии, 26.02.2022.

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    Последний матч между собой: «Чарльтон Атлетик» — «Шеффилд Уэнсдей» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шеффилд Уэнсдей»).

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