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    Самедов: Матч «Спартака» и ЦСКА должен получиться довольно ярким

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

    Александр Самедов
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    Александр Самедов

    «Ваноли объяснили значение этого матча, что это дерби. Очень сложно предсказать исход игры. Это будет первый матч после возобновления чемпионата, эмоций ожидаю много с одной и с другой стороны.

    Все понимают важность игры. Матч должен получиться довольно ярким», — сказал Самедов «Спорт-Экспрессу».

    Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 26 февраля. Игра начнется в 19:00 мск.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице. ЦСКА (30 очков) — на четвертой позиции.

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