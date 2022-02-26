Самедов: Матч «Спартака» и ЦСКА должен получиться довольно ярким

Бывший футболист «Спартака»поделился ожиданиями от матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Ваноли объяснили значение этого матча, что это дерби. Очень сложно предсказать исход игры. Это будет первый матч после возобновления чемпионата, эмоций ожидаю много с одной и с другой стороны.

Все понимают важность игры. Матч должен получиться довольно ярким», — сказал Самедов «Спорт-Экспрессу».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 26 февраля. Игра начнется в 19:00 мск.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице. ЦСКА (30 очков) — на четвертой позиции.