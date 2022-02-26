В 17:05 26.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Болонья» — «Салернитана» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Салернитана» — «Болонья». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Болонья»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Салернитана — Болонья.

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