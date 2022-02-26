Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.53.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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