В 14:00 26.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате России по футболу.

Последний матч между собой: «Урал» — «Нижний Новгород» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Урал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.13 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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