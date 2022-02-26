В 23:30 26.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Колорадо Рэпидс» — «Лос-Анджелес» 5:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Колорадо Рэпидс». Коэффициент ставки — 2.23 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лос-Анджелес»).

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