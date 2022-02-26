начнут матч в 15:30 в АПЛ, 26.02.2022.

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Лидс» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лидс» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 1.99 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лидс — Тоттенхэм.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам