В 18:00 26.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Кристал Пэлас» 3:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кристал Пэлас»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кристал Пэлас — Бёрнли.

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