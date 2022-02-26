В 14:00 26.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате России по футболу.

Последний матч между собой: «Динамо» — «Химки» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Химки» — «Динамо». Коэффициент ставки — 2.20 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Динамо»).

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