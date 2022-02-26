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    Эвертон — Манчестер Сити. Смотреть онлайн в прямом эфире

    26.02.2022 в 20:30 начнется матч в английской футбольной Премьер-лиге Эвертон — Манчестер Сити

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    Эвертон и Манчестер Сити начнут матч в 20:30 в английской футбольной Премьер-лиге, 26.02.2022.

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    Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Эвертон» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Манчестер Сити»).

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