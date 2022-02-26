начнут матч в 18:00 в Первой Лиге Англии, 26.02.2022.

Последний матч между собой: «Шрусбери Таун» — «Бёртон Альбион» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бёртон Альбион»).

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