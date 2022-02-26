Березуцкий: Если говорить глобально, я доволен

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 19 тура РПЛ.

«На мой взгляд, была интересная и бескомпромиссная игра. Мы создали больше моментов и заслуженно победили. Рад, что ребята показали характер. Первый матч после сборов всегда непростой. Не понятно, в каком состоянии команды. Если говорить глобально, я доволен.

Отличалась ли эта игра от первого дерби, в котором я был главным тренером? Отличалась. Но здесь нам было сложнее анализировать соперника. Они закрыли свои тренировочные игры. Подробнее смогу ответить после просмотра технической записи матча. Отличия заметны в каких-то нюансах, но пока о них сказать я не могу.

Все новички сыграли хорошо. Конечно, те, кто приехал в начале сборов, уже вписались в команду. Некоторые появились за несколько дней, но даже они уже все понимают. Все высококлассные игроки. Но есть над чем работать. Как и всей команде после сборов, им нужно нащупать соревновательный ритм», — цитирует Березуцкого Sport24 .

Отметим, что для наставника «Спартака» Паоло Ваноли это был первый официальный поединок в РПЛ.