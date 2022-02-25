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    Адана Демирспор — Антальяспор. Смотреть онлайн в прямом эфире

    25.02.2022 в 20:00 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Адана Демирспор — Антальяспор

    Футбол
    Адана Демирспор и Антальяспор начнут матч в 20:00 в турецской футбольной Суперлиге, 25.02.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Антальяспор» — «Адана Демирспор» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Адана Демирспор»).

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