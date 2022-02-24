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    Хави: Не появись Месси, мы бы говорили о Марадоне как о лучшем футболисте в истории

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказал мнение о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи».

    Хави
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    Хави

    «Марадона был футболистом, который вдохновлял нас всех. Сейчас мы пересматриваем видео с Диего и продолжаем им восхищаться. Не появись Месси, мы бы говорили о Марадоне как о лучшем футболисте в истории. Он был лучшим в свое время, никаких сомнений, и мы его по-прежнему помним. Это честь сыграть на стадионе "Диего Армандо Марадона", — цитирует Хави Sport.es.

    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Барселона" и "Наполи" не сумели определить победителя, счёт — 1:1. Ответный матч состоится сегодня, 24 февраля. Встреча пройдёт в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона". Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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