Хави: Не появись Месси, мы бы говорили о Марадоне как о лучшем футболисте в истории

Главный тренер «Барселоны»высказал мнение о легендарном аргентинском футболистеперед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи».

«Марадона был футболистом, который вдохновлял нас всех. Сейчас мы пересматриваем видео с Диего и продолжаем им восхищаться. Не появись Месси, мы бы говорили о Марадоне как о лучшем футболисте в истории. Он был лучшим в свое время, никаких сомнений, и мы его по-прежнему помним. Это честь сыграть на стадионе "Диего Армандо Марадона", — цитирует Хави Sport.es.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Барселона" и "Наполи" не сумели определить победителя, счёт — 1:1. Ответный матч состоится сегодня, 24 февраля. Встреча пройдёт в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона". Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.