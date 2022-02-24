начнут матч в 23:00 в 1/16 финала Лиги конференций, 24.02.2022.

Последний матч между собой: «Рапид В» — «Витесс» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Витесс» — «Рапид В» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.21 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Рапид В»).

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