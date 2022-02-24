начнут матч в 23:00 в 1/16 финала Лиги конференций, 24.02.2022.

Последний матч между собой: «Фенербахче» — «Славия П» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Славия П» — «Фенербахче». Коэффициент ставки — 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Фенербахче»).

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