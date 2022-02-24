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    Симеоне: Я остался доволен игрой «Атлетико» против «МЮ»

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен матчем с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Мы почти все в этом матче делали хорошо. Кто-то может сказать, что результат в пользу соперника, но без правила выездного гола это не так. Мы показали сильный характер и коллективный футбол с отличным прессингом. Много было сделано здорово, мне понравилось, как мы боролись и играли.

    Надо продолжать в том же духе. Я очень доволен нашей сегодняшней игрой. Сделали достаточно, чтобы победить. Теперь все впереди», — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

    Ответная игра пройдет 15 марта в Англии.

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