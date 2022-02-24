Лукаку готов пойти на понижение зарплаты ради перехода из «Челси» в «Интер»

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
По информации источника, 28-летний бельгиец готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в миланский клуб.
Отмечается, что единственный вариант возвращения нападающего в «Интер» — это аренда.
При этом непонятно, пойдут ли миланцы на возвращение Лукаку, так как клуб нацелен на приобретение нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки.
Напомним, что Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» 12 августа 2021 года. Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне бельгиец забил 10 мячей и отдал две результативные передачи в 28 матчах.