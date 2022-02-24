начнут матч в 20:45 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, 24.02.2022.

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «РБ Лейпциг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «РБ Лейпциг»).

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