Рангник: До сих пор не верю в то, как «МЮ» играл до перерыва

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»после ничьей с мадридским «Атлетико» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов раскритиковал действия своих футболистов за действия в первом тайме.

«Не знаю, спас ли я игру заменами, но после первого тайма хуже стать уже не могло. До сих пор не верю в то, как мы играли до перерыва. Делали это без страсти и нужной агрессии в борьбе за мяч. Потому и столкнулись с проблемами.

Во втором тайме выглядели уже лучше. Больше владели мячом в зонах, где это имеет значение. Если бы можно было сыграть еще минут 10, мы бы могли даже выиграть, но я остался очень раздосадован первым таймом. Мы слишком боялись мяча.

Пропускать быстрый гол в матче с "Атлетико" — дело тяжелое. Обороняться было сложно. Надо действовать агрессивнее, увереннее, настырнее бежать вперед. Забили мы именно так. Так и надо играть с такими соперниками», — цитирует Рангника BT Sport.

Ответная игра пройдет 15 марта в Англии.