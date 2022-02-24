В 20:45 24.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Последний матч между собой: «Аталанта» — «Олимпиакос» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Олимпиакос» — «Аталанта». Коэффициент ставки — 2.14 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Аталанта»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Олимпиакос — Аталанта.

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