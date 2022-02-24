В 23:00 24.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Последний матч между собой: «Барселона» — «Наполи» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.76 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Барселона»).

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