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    Пети: Испытываю печаль, когда вижу Месси на поле

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    Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле. Мы все хотим, чтобы он преуспел, взял нас за руку и рассказал историю, как он делал это в "Барселоне". Я не хочу сравнивать Месси и Мбаппе. Но в последние несколько месяцев мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого», — цитирует Пети Maxifoot.

    Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

    Всего же в 800 матчах 34-летний нападающий забил 679 голов и отдал 273 голевые передачи. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.

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