В 20:45 24.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Последний матч между собой: «Порту» — «Лацио» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Порту» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Лацио»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лацио — Порту.

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