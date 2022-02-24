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    «Хаммарбю» отказался продавать игрока в «Локомотив» из-за военной операции РФ в Украине

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    Трансфер полузащитника «Хаммарбю» Уиллота Сведберга в московский «Локомотив» сорвался. Шведский клуб отказался продавать своего игрока в стан «железнодорожников» из-за специальной военной операции России в сторону Украины.

    Уиллота Сведберга
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    Уиллота Сведберга

    «Переход Сведберга в "Локомотив" — это был очень деликатный и сложный вопрос. Нам нужно было многое принять во внимание, и мы подошли к этому очень серьезно. Какую роль сыграла война в решении не отпускать Уиллота в Россию? Очень существенную роль. Мы могли отправить его и его семью в Россию. Но мы отнеслись к этому серьёзно, ведь это из ряда вон выходящая ситуация.

    Можно сказать, что война помешала его трансферу. Мы должны принимать во внимание политическую обстановку, что мы и сделали. К тому же, мы не особо хотели расставаться со Сведбергом. Но война действительно сыграла большую роль в этом решении.

    В трансфере игрока участвуют много сторон, и сам футболист тоже. Поэтому сложно сказать, готовы ли мы продавать своих футболистов в клубы из России. Но мне также сложно представить, что какой-то игрок захочет пойти туда сейчас», — приводит слова спортивного директора «Хаммарбю» Йеспера Янссона Fotbollskanalen.

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