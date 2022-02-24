Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Глазго Рейнджерс» 2:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 1.76.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Боруссия Д»).
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