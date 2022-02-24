В 23:00 24.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Глазго Рейнджерс» 2:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 1.76 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Боруссия Д»).

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