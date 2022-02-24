Жуан Феликс: Неоднозначные чувства после игры с «МЮ»

Нападающий «Атлетико»прокомментировал ничейный результат с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«На прошлой неделе мы отрабатывали навесы на меня, и сделали сегодня все именно так, как хотели. Надо продолжать играть в этом духе и работать, чтобы мощно завершить сезон. Неоднозначные чувства после игры.

Мы провели прекрасный матч, хоть и не так много владели мячом. Мы все время держали контроль над игрой. Соперник почти ничего не создал, но забил. Таков футбол. Чувствую себя хорошо. Уверен в себе. Мы все уверены. Хотим выйти в следующий раунд», — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Ответный матч пройдет 15 марта в Манчестере.