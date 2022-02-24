Де Хеа — о матче с «Атлетико»: Справедливый результат. В ответной встрече шансы равны

Вратарь «Манчестер Юнайтед»высказался о ничьей с «Атлетико» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы "Манчестер Юнайтед", мы хотели победить. Игра получилась упорной, у обеих команд было по два голевых момента. Ничья — справедливый результат. Мы встречались с очень хорошим соперником. Они начали игру интенсивнее, чем мы, выигрывали единоборства и забили очень хороший гол. Во втором тайме мы играли хорошо, проявили характер и сравняли счёт. Теперь всё решится на "Олд Траффорд".

В ответном матче шансы равны, обе команды могут пройти дальше. Надеюсь, благодаря поддержке болельщиков мы сыграем лучше, чем сегодня. Нужно побеждать и выходить в следующий раунд», — цитирует де Хеа BBC.