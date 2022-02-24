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    Де Хеа — о матче с «Атлетико»: Справедливый результат. В ответной встрече шансы равны

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    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о ничьей с «Атлетико» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Давид Де Хеа
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    Давид Де Хеа

    «Мы "Манчестер Юнайтед", мы хотели победить. Игра получилась упорной, у обеих команд было по два голевых момента. Ничья — справедливый результат. Мы встречались с очень хорошим соперником. Они начали игру интенсивнее, чем мы, выигрывали единоборства и забили очень хороший гол. Во втором тайме мы играли хорошо, проявили характер и сравняли счёт. Теперь всё решится на "Олд Траффорд".

    В ответном матче шансы равны, обе команды могут пройти дальше. Надеюсь, благодаря поддержке болельщиков мы сыграем лучше, чем сегодня. Нужно побеждать и выходить в следующий раунд», — цитирует де Хеа BBC.

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