В ЦСКА сообщили, что команда сегодня вернётся в Россию

рассказали, что команда в ближайшее время отправится в Россию после сбора в Турции.

«Команда завершила зимние сборы и готовится к вылету из Турции. Вечером армейцы должны прилететь в Москву», — говорится в комментарии пресс-службы ЦСКА.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции в отношении ЦСКА. Напомним, московский ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая также попала под санкции со стороны министерства. Введение санкций связано с нарастающим конфликтом России с Украиной из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

В первом матче после зимней паузы команда Алексея Березуцкого в гостях встретится с московским «Спартаком». Встреча 19-го тура чемпионата России состоится 26 февраля.