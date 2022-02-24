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    Бывший защитник «МЮ» Паркер: Роналду нужен клубу только для пиара

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер поделился мнением об игре нападающего клуба Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Роналду нужен клубу только для продажи футболок и пиара. Если бы Криштиану играл в "Манчестер Сити", который лучше держит мяч, то мы бы его больше видели в игре. В данный момент Роналду изолирован и редко касается мяча. Сейчас у команды нет модели игры», — цитирует Паркера Manchester World.

    Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1. Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).

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