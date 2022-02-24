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    «МЮ» ушел от поражения в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

    «Атлетико» — «МЮ»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 7-й минуте, когда угловой заработали футболисты «Атлетико». После навеса с правого фланга Линделёф отвёл угрозу, но вылетевший из пределов штрафной мяч подобрал Лоди, который исполнил навес на Феликса, а тот ударом головой поразил цель. Мяч рикошетом от штанги влетел в ворота гостей.

    Гости отыгрались на 80-й минуте. Фернандеш выполнил пас на Элангу, защитник «Атлетико» не смог сыграть в отборе, в результате чего шведский нападающий выскочил «один на один» с Облаком и хладнокровно реализовал свой момент.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Атлетико — Манчестер Юнайтед 1:1
    Голы: 1:0 Жоау Фелиш (7'), 1:1 Anthony Elanga (80') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Хосе Хименес, Рейнилду Мандава, Шиме Врсалько, Маркос Льоренте, Жоффрей Кондогбиа, Эктор Эррера, Ренан Лоди (Антуан Гризманн, 76'), Анхель Корреа, Жоау Фелиш (Тома Лемар, 76') Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду, Джейдон Санчо (Джесси Лингард, 82'), Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд (Anthony Elanga, 75'), Поль Погба (Аарон Ван-Биссака, 66'), Фред, Люк Шоу (Алекс Теллес, 67'), Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Виктор Линделёф (Неманья Матич, 66'), Давид де Хеа Предупреждения: Эктор Эррера (45 + 1'), Люк Шоу (50'), Виктор Линделёф (60'), Рейнилду Мандава (63'), Маркус Рашфорд (65'), (74'), Маркос Льоренте (77'), Хосе Хименес (78'), Алекс Теллес (83')

    Ответный матч пройдет 15 марта в Манчестере.

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