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    Конте: «Впервые в жизни я проиграл четыре матча из пяти. Возможно, я не так хорош для "Тоттенхэма"

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Бернли» (0:1) в перенесенном матче 13-го тура АПЛ.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Мы проиграли четыре из последних пяти матчей, — приводит слова Конте BBC. — Такова реальность. Это крайне разочаровывающая ситуация. Я усердно работаю, пытаюсь вывести игроков на их лучший уровень, но слишком честен для того, чтобы закрывать на все это глаза. В субботу нас ждет очередная встреча, и это подходящий момент для того, чтобы оценить ситуацию. Я не привык к такому. Я отдаю все силы, но ничего не меняется».

    По словам тренера, в последних пяти встречах его подопечные играли так, словно идут в зоне вылета.

    «Я хочу взять ответственность на себя. Мы много работаем и делаем все, что в наших силах. Впервые в жизни я проиграл четыре матча из пяти. Возможно, я не так хорош для "Тоттенхэма". Но я хочу завершить сезон. Ненавижу проигрывать», — сказал он.

    «Тоттенхэм» после 24 туров АПЛ набрал 39 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда потерпела четыре поражения в последних пяти играх.

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