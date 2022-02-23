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    Вейналдум: Чтобы сформировать хорошую команду, нужно время, нужно узнать друг друга

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    Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдум высказался об атмосфере в команде, которая в летнее трансферное окно подписала несколько топовых футболистов, включая Лионеля Месси.

    Джорджиньо Вейналдум
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    Джорджиньо Вейналдум

    Хавбек также перешел в парижскую команду предыдущим летом в качестве свободного агента.

    «Чтобы сформировать хорошую команду, нужно время, нужно узнать друг друга. Учитывая ресурсы клуба, все ждут, что мы выиграем все, но это не так.

    Я могу судить об этом по своему опыту, потому что "Ливерпуль" тоже только строился, когда я туда перешел.

    Дело в том, что когда я давал предыдущее интервью, то был немного разочарован тем, как обстояли дела в спортивном плане в начале сезона.

    В этот период многие думали, что я не счастлив в клубе, хотя на самом деле был счастлив. Я просто не был доволен игровым временем, которое мне давали в то время», — цитирует игрока Get French Football News.

    В нынешнем сезоне Вейналдум провел 20 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, отличившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

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