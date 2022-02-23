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    Спаллетти: Нам нужно рисковать, задавать тон, иначе нас заставят глубоко защищаться

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    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий ответный матч в 1/16 финала Лиги Европы против «Барселоны».

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Нам нечего бояться в предстоящих матчах. Я не могу менять игроков прямо сейчас, поэтому нам нужно использовать все наши энергетические резервы. Те, кто борются, могут проиграть, а те, кто вообще не знает что такое борьба, уже проиграли. Нам нужно рисковать, задавать тон и показывать, что мы хотим делать, иначе нас заставят глубоко защищаться. "Барселона" очень сильна. У них был Лионель Месси, но сейчас она не стала слабее, у них отличные игроки на всех позициях. Обе команды постараются победить в основное время», — цитирует Спаллетти пресс-служба УЕФА.

    Первая игра, которая проходила на «Камп Ноу», закончилась ничьей 1:1.

    Следующий матч состоится 24 февраля. Начало 23:00 мск.

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