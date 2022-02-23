Аллер — о своём провале в «Вест Хэме»: Я не виню Мойеса, меня привёл Пеллегрини

Нападающий «Аякса», перешедший в голландскую команду год назад из «Вест Хэма», рассказал, что не винит в своей неудачной игре в Англии главного тренера лондонской команды

«Я не хочу винить Мойеса. Иногда стиль игры не подходит футболисту, и я был не тем нападающим, который был ему нужен. Не он меня подписывал.

Меня привёл Мануэль Пеллегрини, но затем пришёл Дэвид Мойес, и мы оказались в той ситуации, в которой оказались… Словно в ловушке вместе. Я играл в системе, которая мне не очень нравилась. Мойес предпочитал кого-то вроде Антонио впереди, и я очень рад, что у него всё так хорошо.

Я поддерживаю всех парней из "Вест Хэма". Я хорошо провёл время с ними, но я также был очень зол из-за ситуации, из-за того, как мы играли, как я играл, как я себя чувствовал», — цитирует Аллера The Guardian.