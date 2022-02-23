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    Пруцев: У Ваноли интенсивные тренировки, подробно разбираем тактику

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    Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев прокомментировал свой переход в московский клуб из «Крыльев Советов» и рассказал о тренировках под руководством Паоло Ваноли.

    Данил Пруцев
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    Данил Пруцев

    «Спартак — новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду к игрокам высочайшего уровня.

    Тренировки Ваноли — интенсивные. Занимаемся много с мячом, подробно разбираем тактику, отрабатываем комбинации. Из упражнений бы выделил разновидности квадратов, которые раньше не встречал.

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    • Также в клубе я впервые работаю с нутрициологом: например, сладкое разрешено только после игры, а из рациона его убирают.

    В "Спартаке" мне все это очень интересно! И надеюсь, у нас все получится», — приводит слова Пруцева «Чемпионат».

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