Пруцев: У Ваноли интенсивные тренировки, подробно разбираем тактику

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев прокомментировал свой переход в московский клуб из «Крыльев Советов» и рассказал о тренировках под руководством Паоло Ваноли.

«Спартак — новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду к игрокам высочайшего уровня.

Тренировки Ваноли — интенсивные. Занимаемся много с мячом, подробно разбираем тактику, отрабатываем комбинации. Из упражнений бы выделил разновидности квадратов, которые раньше не встречал.

Также в клубе я впервые работаю с нутрициологом: например, сладкое разрешено только после игры, а из рациона его убирают.

В "Спартаке" мне все это очень интересно! И надеюсь, у нас все получится», — приводит слова Пруцева «Чемпионат».