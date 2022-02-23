Пруцев: У Ваноли интенсивные тренировки, подробно разбираем тактику

Данил Пруцев Фото: spartak.com
«Спартак — новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду к игрокам высочайшего уровня.
Тренировки Ваноли — интенсивные. Занимаемся много с мячом, подробно разбираем тактику, отрабатываем комбинации. Из упражнений бы выделил разновидности квадратов, которые раньше не встречал.
Также в клубе я впервые работаю с нутрициологом: например, сладкое разрешено только после игры, а из рациона его убирают.
В "Спартаке" мне все это очень интересно! И надеюсь, у нас все получится», — приводит слова Пруцева «Чемпионат».