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    Медина: ЦСКА набрал хорошую форму и полностью готов к игре со «Спартаком»

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    Полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил, как команда поработала на последнем сборе.

    Хесус Медина
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    Хесус Медина

    «Для меня абсолютно все было в новинку, и в целом я очень доволен тем, как прошли сборы. Новый тренер, новые партнеры по команде, новые места — это было настоящее приключение!

    С первого дня я ощущал комфорт и уверенность в своих силах. Мы отдали много сил работе и теперь концентрируемся на дерби.

    Считаю, что команда набрала хорошую форму к официальным матчам и к игре со "Спартаком" полностью готова», — цитирует Медину сайт ЦСКА.

    Чемпионат России возобновится после зимней паузы 26 февраля, и в первый же день состоится столичное дерби — «Спартак» принимает ЦСКА.

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