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    Гбамен: Надеюсь, что покажу болельщикам ЦСКА все, что я умею

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    Полузащитник Жан-Филипп Гбамен высказался о переходе в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды.

    Жан-Филипп Гбамен
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    Жан-Филипп Гбамен

    «Переговоры прошли достаточно быстро. Мой агент связался с клубом, мы за короткое время уладили формальности. Очень рад, что перешел в ЦСКА, хочу дать команде все, на что я способен.

    В "Эвертоне" выступает Саломон Рондон. Я расспросил его о городе, о людях, которые играют и работают в ЦСКА.

    Он дал самые положительные характеристики Москве, клубу и болельщикам, которые страстно поддерживают команду, и сказал, что мне все очень понравится.

    Да, я в курсе, что здесь выступал Ласина Траоре, а с Сейду Думбия я вообще переписываюсь, созваниваюсь, вместе мы играли за сборную. Про ЦСКА еще у него не спрашивал, он удивится, что я тут (улыбается).

    Я сейчас в хорошей форме, хоть давно и не играл, но тренировался. Надеюсь, что покажу болельщикам все, что я умею», — сказал Гбамен клубной пресс-службе.

    В текущем сезоне 26-летний опорный полузащитник принял участие в 5 матчах за «Эвертон» и отметился 1 голевой передачей.

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